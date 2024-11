AMANHÃ

Domingo de Enem tem previsão de chuva em várias partes do país

Inmet prevê tempo instável nas regiões Sul e Sudeste

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este domingo (3), dia em que estudantes vão participar da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é de tempo instável na Região Sul, com risco de chuva moderada a forte nos três estados. O risco maior é no Paraná e a qualquer momento do dia.