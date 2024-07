GOIÂNIA

Dona de clínica onde influenciadora morreu após procedimento é presa

A dona de uma clínica de estética de Goiânia foi presa nesta quarta-feira, 3 , um dia após a morte de uma paciente de 33 anos que fez uma cirurgia nos glúteos. A prisão foi realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor (Decon) de Goiás. Por enquanto, a mulher é suspeita de cometer crime contra as relações de consumo.

Grazielly Barbosa é dona da clínica onde a influenciadora digital e modelo fotográfica Aline Maria Ferreira da Silva, de 33 anos, fez uma cirurgia estética de aumento dos glúteos no último dia 23, um domingo. Aline, que era casada e deixa dois filhos, morava em Brasília e foi até Goiânia para se submeter à cirurgia.

A suspeita é de que esse produto causou reação inflamatória e a morte da paciente. Em conversa com parentes da paciente, no entanto, Grazielly teria negado o uso desse produto.

Ao final da cirurgia, Aline estava bem e voltou para casa, segundo o marido dela contou à Polícia Civil. No dia seguinte, porém, a influenciadora teve febre.

A família consultou a clínica, que teria dito que a febre era normal e que bastaria usar qualquer remédio contra o sintoma. Mesmo medicada, Aline seguiu com febre, e no dia 26 começou a ter dores na barriga.

No dia 27, ela desmaiou e foi levada para o Hospital Regional da Asa Norte, uma unidade pública de saúde. No dia seguinte foi transferida para um hospital particular da Asa Sul de Brasília, onde acabou morrendo na terça-feira, 2.