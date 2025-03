BRASIL

Dono de BMW dirige alcoolizado, invade pista contrária e atinge motociclista

Motociclista foi hospitalizado com ferimentos no joelho e tornozelo

Um motorista de 31 anos, que dirigia uma BMW, invadiu uma pista contrário e feriu um motociclista na noite do último sábado (22), em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, o condutor estava bêbado. O motociclista, por sua vez, foi encaminhado para o hospital. >

Quando a polícia chegou ao local, o motorista da BMW foi encontrado com sinais claros de embriaguez, incluindo odor etílico, tontura e fala arrastada. Ele admitiu aos policiais que tinha consumido cerveja. >

No relato às autoridades, o condutor disse que estava dirigindo e não sabia como o motociclista bateu no carro. Ainda, afirmou que pessoas que estavam no local teriam o agredido após o acidente. >