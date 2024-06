VIOLÊNCIA

Duas pessoas morrem em tentativa de assalto na Linha Amarela, no Rio

Mulher estava em ponto de ônibus e idoso estava em coletivo quando foram atingidos no tiroteio

Duas pessoas morreram em uma tentativa de assalto na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (18). As vítimas foram identificadas como Deborah Vilas Boas da Silva, de 27 anos, e José Carlos Miranda, de 64 anos. Os dois foram atingidos após ficarem em meio a um tiroteios - PMs tentaram impedir o roubo de uma moto. Um dos ladrões tinha um fuzil. A informação é do G1.