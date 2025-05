PARAÍSOS

Duas praias brasileiras estão entre as 50 mais bonitas do mundo; veja quais

A seleção foi feita com base nos votos de mais de mil profissionais e influenciadores do setor de viagens, além de especialistas em destinos litorâneos

Quando se fala de belas praias, o Brasil sempre está bem na fita. E o ranking The world's 50 Best Beaches, que anualmente elege as 50 melhores praias do mundo para visitar, vem confirmar isso. Ele incluiu este ano dois paraísos brasileiros entre as campeãs: o Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, no Rio de janeiro, e a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha. A seleção foi feita com base nos votos de mais de mil profissionais e influenciadores do setor de viagens, além de especialistas em destinos litorâneos ao redor do mundo. O topo do ranking ficou com Cala Goloritzé, na Sardenha (Itália), seguida por Entalula, em Palawan (Filipinas), e Bang Bao (Tailândia). As informações são do jornal O Globo.>