É possível solicitar restituição da multa de trânsito? Veja quem tem direito

Serviço gratuito do DNIT devolve valores em até 21 dias após análise

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 06:30

Trânsito em São Paulo Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Motoristas que pagaram uma multa de trânsito por engano, em duplicidade ou que tiveram a infração cancelada após recurso podem solicitar a restituição dos valores junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O serviço é gratuito e pode ser feito pela internet ou pelos Correios.

A devolução é válida para situações em que o pagamento foi realizado a maior, feito duas vezes ou quando a penalidade foi posteriormente anulada. O pedido pode ser feito pelo proprietário do veículo, por um representante legal (no caso de pessoa jurídica) ou ainda por um terceiro com procuração. Em casos de compra e venda, é necessário apresentar o documento do carro atualizado ou comprovante de pagamento em nome do solicitante.

Como fazer

O processo pode ser feito de duas formas: on-line, por meio do Portal de Multas de Trânsito do DNIT, ou pelos Correios, com envio da documentação para a Coordenação de Multas e Educação para o Trânsito, em Brasília (Setor de Autarquias Norte, Quadra 03, Bloco A – Edifício Núcleo dos Transportes – CEP 70.040-902).

O solicitante deve preencher o Formulário de Solicitação de Restituição, datado e assinado, e anexar comprovante(s) de pagamento, documento de identificação (como CNH), procuração quando for o caso e, no caso de empresas, o ato constitutivo. Também é obrigatório informar os dados bancários de uma conta corrente - não são aceitas contas poupança ou salário. Se o valor for depositado na conta de outra pessoa, é necessário apresentar autorização do requerente e cópia do documento de identificação do titular da conta.

O prazo médio de análise é de 21 dias úteis, contados a partir do momento em que o pedido chega ao setor responsável. O DNIT ressalta, porém, que o tempo pode variar conforme a complexidade do caso. Todo o procedimento é gratuito para o cidadão.