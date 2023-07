Eduardo Bolsonaro compara professor 'doutrinador' a traficante em evento no DF

O deputado Eduardo Bolsonaro comparou professores que chamou de "doutrinadores" a traficantes de droga durante um evento pró-armas em Brasília, neste domingo (9).



Em cima do caminhão do evento, na Esplanada dos Ministérios, Eduardo disse que a "doutrinação nas escolas" é algo pior do que o tráfico para as crianças.



Ele iniciou a fala afirmando que os pais devem prestar atenção no que os filhos estão aprendendo nas escolas. "Não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo o tipo de relação", disse em seguida.