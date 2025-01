CRIME BÁRBARO

Estudante que esquartejou garota de programa: 'Ela ia me denunciar por estupro'

Eles discutiram por divergência em relação ao valor a ser pago

Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 08:30

Stenio Biesdorf Martendal e Rosemar Vinck Crédito: Reprodução

O estudante preso pela morte de uma garota de programa no interior do Paraná confessou o crime e disse que matou a mulher porque ela o denunciaria por estupro caso ele não pagasse o valor exigido por ela. Rosemar Vinck, 45 anos, foi assassinada e esquartejada em Medianeira no dia 16 de janeiro. Stenio Biesdorf Martendal, 23 anos, foi preso pelo crime. >

O delegado-chefe da Polícia Civil em Medianeira, Walcely de Almeida, disse que o estudante afirmou que “perdeu a cabeça” no meio de uma briga sobre o valor do programa, quando Rosemar teria ameaçado denunciá-lo à polícia por estupro. “Quando os policiais chegaram ao local, ele estava muito nervoso e com algumas marcas pelo corpo e manchas de sangue. Quando entraram na residência, os investigadores acharam o corpo da vítima", disse o policial ao portal Metrópoles.>

Segundo a Polícia Civil, o criminoso chegou a iniciar um processo de saponificação do corpo da mulher com a soda cáustica. A saponificação é um processo que transporta a gordura corporal do corpo em um composto que lembra o sabão. A ideia do assassino era destruir o corpo de Rosemar. Os membros dela estavam no balde com a soda cáustica, enquanto a cabeça e o tronco ainda estavam em um saco preto quando foram localizados. >

Durante a investigação, amigas da vítima contaram que Rosemar era garota de programa e tinha saído com um homem depois de combinarem hora e preço. Ela não foi mais vista e foram as amigas que registraram o desaparecimento, indicando o último cliente como possível suspeito. >