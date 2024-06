ACIDENTE

Elevador cai com 22 pessoas em Belo Horizonte

Equipamento caiu para o fosso do prédio, após descer do 14º andar em uma velocidade considerada acima do normal

Da Redação

Publicado em 21 de junho de 2024 às 17:15

Um elevador caiu, na noite desta quinta-feira (19), com 22 pessoas dentro Crédito: Ernane Fiuza/TV Globo

Um elevador caiu, na noite desta quinta-feira (19), com 22 pessoas dentro. O caso aconteceu na Rua dos Guajajaras, no centro de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros local, a capacidade máxima do equipamento era de 17 pessoas.

O elevador caiu para o fosso do prédio, após descer do 14º andar em uma velocidade considerada acima do normal. Um técnico foi chamado para nivelar o equipamento no subsolo, mas com o peso, o elevador despencou mais uma vez. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atendimento dos feridos. Das vítimas, nove pessoas tiveram ferimentos leves e relataram sentir dores na região da coluna.

De acordo com o tenente Sérgio Magalhães, do Corpo de Bombeiros, pode ter havido uma falha na casa de máquinas, que fez com que o elevador cedesse a segunda vez, logo após o técnico ter sido acionado para erguer o equipamento. "O técnico compareceu para fazer a retirada das vítimas, mas, para tanto, conforme o protocolo deles, ele deveria realizar o nivelamento da cabine. Ao tentar fazer no nivelamento da cabine, o elevador veio a s1ofrer uma nova queda, dessa vez de aproximadamente 1,5 metro. Quando sofreu essa queda, o elevador realmente caiu, quicando sobre as molas do fosso, e algumas pessoas vieram a se machucar", explicou ao G1.