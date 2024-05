Grupo de turistas fica preso por quase uma hora no elevador do Sampa Sky

Um grupo de turistas ficou preso por quase uma hora no elevador do edifício Mirante do Vale nesta quinta-feira, 30, quando saía da atração Sampa Sky - um deck de vidro em que o visitante observa do alto a paisagem de São Paulo. A administração diz que acionou a assistência técnica.