ATO CONTRA O STF

Em Copacabana, deputado discursa em inglês para defender liberdade 'porque Elon Musk está olhando'

O deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) participou do ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo, 21, e fez parte do discurso em inglês porque "o Elon Musk está olhando".