VIDA AGITADA

Em regime aberto, Daniel Cravinhos abandona esposa após parto e se casa com amante

Homem ainda responde pelo crime de duplo homicídio contra os pais de Suzane von Richthofen, sua namorada na época

Condenado a 29 anos por matar os pais de Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos tem uma lista criminal e amorosa extensa. O homem de 43 anos se casou no último sábado (25) com a biomédica Carolina Andrade, que foi amante dele enquanto ainda era casado com Andressa Rodrigues, de 28 anos. >

Daniel se separou da ex-mulher em novembro, dias após ela dar à luz ao filho do casal. “Ele me largou na hora em que mais precisei. Os pontos do parto nem haviam sido retirados. Não conhecia esse lado insensível dele”, desabafou a ex em entrevista ao jornal O Globo.>