7 DE SETEMBRO

Em SP, Tarcísio pressiona Motta por “anistia ampla” e ataca “tirania” de Moraes

Manifestantes bolsonaristas ocupam a Av. Paulista, em SP, para pressionar o Congresso a votar a anistia aos envolvidos nos atos de 8/1

MetrópoIes

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 18:38

Com o slogan “Reaja Brasil”, esta é a primeira manifestação desde a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro Crédito: Sam Pancher/Metrópoles

Manifestantes que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e defendem a anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 ocupam quarteirões da Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste domingo (7/9), no quarto protesto bolsonarista realizado somente neste ano na capital paulista.

Com o slogan “Reaja Brasil”, esta é a primeira manifestação desde a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro e marca o protagonismo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na articulação política pela anistia no Congresso Nacional. Cotados para compor uma chapa presidencial, Tarcísio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro são os mais aguardados na Paulista.