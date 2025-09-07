Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em SP, Tarcísio pressiona Motta por “anistia ampla” e ataca “tirania” de Moraes

Manifestantes bolsonaristas ocupam a Av. Paulista, em SP, para pressionar o Congresso a votar a anistia aos envolvidos nos atos de 8/1

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 18:38

Com o slogan “Reaja Brasil”, esta é a primeira manifestação desde a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro
Com o slogan “Reaja Brasil”, esta é a primeira manifestação desde a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro Crédito: Sam Pancher/Metrópoles

Manifestantes que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e defendem a anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 ocupam quarteirões da Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste domingo (7/9), no quarto protesto bolsonarista realizado somente neste ano na capital paulista.

Com o slogan “Reaja Brasil”, esta é a primeira manifestação desde a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro e marca o protagonismo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na articulação política pela anistia no Congresso Nacional. Cotados para compor uma chapa presidencial, Tarcísio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro são os mais aguardados na Paulista.

Leia a notícia completa no Metrópoles, parceiro do Correio 24horas. 

Mais recentes

Imagem - Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia"

Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia"
Imagem - Ministros de Lula e autoridades vão ao desfile de 7 de Setembro

Ministros de Lula e autoridades vão ao desfile de 7 de Setembro
Imagem - Preso, Bolsonaro não pode participar dos atos do 7 de setembro

Preso, Bolsonaro não pode participar dos atos do 7 de setembro

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher é presa após dirigir carro embriagada, desacatar policiais e oferecer suborno
01

Mulher é presa após dirigir carro embriagada, desacatar policiais e oferecer suborno

Imagem - Quem é o homenageado em quadro erguido por Danilo Fernandes no título da Copa do Nordeste?
02

Quem é o homenageado em quadro erguido por Danilo Fernandes no título da Copa do Nordeste?

Imagem - Jornalista é preso após ultrapassar viatura da PM em alta velocidade
03

Jornalista é preso após ultrapassar viatura da PM em alta velocidade

Imagem - Macabro: coveiro chega para trabalhar e encontra cadáver sentado sobre o próprio túmulo
04

Macabro: coveiro chega para trabalhar e encontra cadáver sentado sobre o próprio túmulo