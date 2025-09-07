'CENA DE HORROR'

Influenciadora relata ameaça de vizinho com seringa em prédio de luxo: ‘Sabe o que é isso? Aids’

Caso aconteceu em São Paulo

Larissa Almeida

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 21:36

Amanda Girotto Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Amanda Girotto relatou ter sido ameaçada e ofendida por um vizinho em um condomínio de luxo em São Paulo. O caso veio à tona na última quinta-feira (4), quando ela publicou vídeos mostrando parte da abordagem do homem em suas redes sociais.

“Gravar um simples vídeo virou uma cena de horror. Enquanto eu filmava meu conteúdo, um homem começou a me interromper com falas ofensivas, constrangedoras. Em poucos minutos, passou de comentários invasivos para insultos diretos e até exposição obscena”, escreveu Amanda.

Nas imagens, o vizinho aparece fazendo comentários de cunho racista: “Vou te respeitar, tá? É que você é uma gata, você é branquinha, né? Hoje em dia está meio em falta, tem muito pretinho hoje em dia”.

Ao ser questionado, ele continuou: “O pessoal fica nessa paranoia de racismo, gordofobia… Até quando você acha uma pessoa assim, perfeita, né?”. Em seguida, passou a insultá-la: “É porque você é burra. Você tem o quê? A 2ª série?”.

O episódio escalou quando o homem exibiu uma seringa e disse: “Você sabe o que é isso? AIDS. Presente de vocês”, batendo palmas logo em seguida. Segundo o SBT, moradoras relataram que ele já se envolveu em outras situações problemáticas no prédio, circulando nu pelas áreas comuns e deixando exames de HIV nas portas dos apartamentos.

Uma médica residente afirmou ter sido ameaçada, ter sua sogra empurrada e ter visto pratos quebrados no hall do condomínio. O comportamento do vizinho, segundo os relatos, se repete há meses, causando medo e insegurança entre moradores.

Após a repercussão, Amanda disse que precisou deixar sua casa para se sentir segura. “Quando notícias assim são divulgadas, parece que o problema foi resolvido. E não, o perigo é real, ele existe e ainda não teve solução”, afirmou. Ela destacou que o homem não foi preso e segue circulando normalmente: “Ontem mesmo recebi vídeos dele no mercado, no meio de outras pessoas vivendo normalmente”.