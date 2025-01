RIO DE JANEIRO

Em vídeo, mulheres têm cabelo raspado à força como punição por 'fofoca'

Um dos agressores diz nas imagens que o ato foi motivado pela criação de um grupo de fofocas pelas mulheres

As imagens seriam da Serrinha, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro. O caso é investigado pela 29ª DP (Madureira). A Polícia Civil diz que está analisando as imagens e as vítimas estão sendo procuradas para prestar depoimento.