SUSTO

Embaixada da Rússia em Brasília tem falso alerta de bomba

Polícia Militar fez varredura no local

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada, às 10h desta segunda-feira (8), para atender a uma ocorrência de suspeita de artefato explosivo no túnel de acesso à Embaixada da Rússia, no Setor de Embaixadas Sul, em Brasília.