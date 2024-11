ENEM 2024

Empatia de Rita Lee como autora é citada em questão do Enem

Família da artista compartilhou pergunta que caiu no exame desse domingo (3)

Uma das questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desse domingo (3) citou trecho do livro Rita Lee: Outra Autobiografia, lançado pela cantora em 2023. Foi questionado aos estudantes que frase explicitaria a postura de empatia da artista como estratégia para se aproximar do leitor.