DISPUTA

Empresa de Trump processa Alexandre de Moraes nos EUA

Ação vem à tona horas depois que ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, foi denunciado por tentativa de golpe

A plataforma Rumble, que funciona de forma similar ao YouTube e é conhecida por abrigar conteúdos de produtores que estão suspensos em outras redes sociais, como os bolsonaristas Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Monark, foi citada em decisões do STF, mas não cumpriu as ordens de remoção de conteúdo por não ter representação no Brasil. Rumble se propõe a ser "imune à cultura do cancelamento", o que atraiu esses produtores.>