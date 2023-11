Empresário é localizado morto dentro de casa de luxo

O empresário Leandro Trusko Machado, de 37 anos, foi encontrado morto, na manhã dessa quinta-feira (17/11), dentro da própria residência, uma casa de luxo no Tucuruvi, bairro da zona norte de São Paulo.



A Polícia Civil de São Paulo vai investigar a morte do empresário, que foi encontrado com marcas de violência e uma perfuração no corpo, segundo o site Metrópoles.



Os familiares estiveram no imóvel após descobrirem que o empresário não tinha chegado ao trabalho, e nem respondia às mensagens. Encontraram Leandro na casa em um corredor externo, o corpo junto com as chaves, celular e a carteira da vítima.