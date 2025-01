CRIME

Empresário estupra criança de 11 anos em voo de Miami para o Rio

Pernambucano foi preso em flagrante pela PF no desembarque

O suspeito é um empresário pernambucano de Petrolina, de acordo com a reportagem. Ele teria praticado um ato libidinoso com o menino. Foi o próprio garoto quem denunciou o caso para a mãe, já na área de desembarque.>

De acordo com o relato da vítima, durante o voo o empresário se aproximou puxando conversa sobre jogos e outros interesses em comum, buscando criar confiança no menino e prometendo dar a ele jogos. Em seguida, passou a abusar do menino. A PF não deu mais detalhes sobre como ocorreu o abuso, por se tratar de vítima menor de idade. >