FORTALEZA

Empresário que deu tapa nas nádegas de nutricionista em elevador presta depoimento

Conforme a Polícia Civil do Ceará, outra mulher procurou a delegacia alegando também ter sido vítima de importunação sexual pelo homem. Ele teria passado as mãos por baixo de sua saia, também dentro de um elevador.

A nutricionista usou as redes sociais para denunciar o caso de importunação sexual no dia 15 de fevereiro em um edifício do bairro Aldeota. As imagens mostram o agressor e a vítima em um elevador. No momento em que a nutricionista deixa o elevador, o homem deu um tapa nas nádegas delas.