VÍDEO

Assessor de investimentos que assediou mulher dentro de elevador é afastado em Fortaleza

Vítima estava saindo do trabalho em prédio comercial no bairro Aldeota quando sofreu o ato

As imagens mostram o agressor e a vítima em um elevador. No momento em que a nutricionista deixa o elevador, o homem deu um tapa nas nádegas delas.

"O referido profissional foi afastado de suas atividades na empresa, de imediato e em definitivo, sem prejuizo do exercício do seu direito de defesa junto às instâncias competentes".

A nutricionista usou as redes sociais para denunciar o caso de importunação sexual do qual foi vítima no último dia 15 de fevereiro em um edifício do bairro Aldeota, em Fortaleza. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Capital investiga o caso.