CRIME

Chefe que demitiu funcionária que ganhou carro em sorteio é preso pela PF

Ele foi detido em flagrante por porte ilegal de arma durante operação contra tráfico de drogas

Carol Neves

Publicado em 30 de abril de 2025 às 09:00

Rodrigo Morgado Crédito: Divulgação

O empresário Rodrigo Morgado, dono da Quadri Contabilidade, foi preso em flagrante nesta terça-feira (29) pela Polícia Federal, em São Paulo, por porte ilegal de arma. A detenção ocorreu durante o cumprimento de mandados da Operação Narco Vela, que investiga uma rede de tráfico internacional de drogas. A arma foi localizada dentro do veículo de Morgado, e ele não possuía autorização para o porte. As informações são do G1.>

A operação, coordenada pela Polícia Federal com apoio da agência antidrogas norte-americana DEA, teve início após a apreensão de três toneladas de cocaína em um veleiro brasileiro no oceano Atlântico, próximo à costa africana, em fevereiro de 2023. Desde então, a investigação identificou um esquema sofisticado de envio de drogas por embarcações de longo curso, com rotas voltadas principalmente aos continentes europeu e africano.>

O centro das atividades da organização criminosa estava na Baixada Santista, onde a droga era estocada antes de ser transportada por lanchas até o alto-mar. Lá, era transferida para pesqueiros e veleiros, que navegavam rumo à África, onde a carga era redistribuída para outros barcos menores. Segundo a PF, já foram apreendidas oito toneladas de cocaína desde o início das investigações.>

Na ação desta terça-feira, 24 pessoas foram presas. Foram executados quatro mandados de prisão preventiva, 31 de prisão temporária e 62 de busca e apreensão em cinco estados brasileiros e em três países: Estados Unidos, Itália e Paraguai. No caso de Morgado, havia apenas ordens de busca, sequestro de bens e bloqueio de contas em endereços localizados em Santos, Bertioga e na capital paulista. A prisão ocorreu após a descoberta da arma no carro.>

Episódio com funcionária>

Morgado ganhou notoriedade em dezembro de 2024 após um episódio controverso envolvendo um sorteio promovido pela sua empresa. Na ocasião, a auxiliar contábil Larissa Amaral da Silva foi a vencedora de um Jeep Compass 2017 sorteado na festa de fim de ano da Quadri Contabilidade. No entanto, o empresário exigiu a devolução do carro, alegando que a funcionária não havia cumprido metas previstas no regulamento, como captação de clientes e participação em treinamentos internos. O veículo, segundo Larissa, apresentou diversos problemas mecânicos desde a entrega.>

A empresa afirma que a posse do Compass dependia do cumprimento de metas e da manutenção do vínculo empregatício por 12 meses, conforme regulamento assinado pela funcionária.>