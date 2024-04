PERNAMBUCO

Empresário Rodrigo Carvalheira é preso no Recife sob suspeita de estupro

Rodrigo, que já foi secretário de Turismo e Lazer e de Articulação Política de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco, foi levado para a Delegacia da Mulher, em Santo Amaro, no Recife.

Rodrigo Carvalheira é empresário do ramo do imobiliário. Ele foi eleito presidente do PTB em Pernambuco em outubro de 2023. O partido se fundiu ao Podemos e se tornou o PRD.