NO RECIFE

Empresário Rodrigo Carvalheira é preso sob suspeita de estupro

Rodrigo, que já foi secretário de Turismo e Lazer e de Articulação Política de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco, foi levado para a Delegacia da Mulher, em Santo Amaro, no Recife.

Rodrigo Carvalheira é empresário do ramo do imobiliário e também possui um restaurante. Ainda não há informações sobre quem realizou a denúncia contra ele. A defesa dele, porém, afirmou que ele se colocou à disposição das autoridades "nos últimos meses".

A produtora de eventos Carvalheira esclareceu que ele não faz parte do quadro da empresa. "Não existe nenhum tipo de relação do empresário com a Carvalheira”, afirmou o sócio Eduardo Carvalheira.

O presidente do PRD em Pernambuco, Fabinho Lisandro, afirmou que Rodrigo Carvalheira não participa da composição do partido em nenhum diretório municipal e não tem cargo ativo na legenda.

"Ressaltamos que tais atos são inaceitáveis e contrários aos valores de nossa sociedade. Exigimos uma investigação rigorosa e a aplicação da lei com toda a sua severidade. Nos solidarizamos com as vítimas e reafirmamos nosso compromisso em combater a violência contra as mulheres em todas as suas formas", completa o comunicado.