BRASIL

Entenda a ‘guerra dos bonés’ entre governo e oposição no retorno do Congresso

Acessório idealizado pela comunicação do governo gerou reação

Carol Neves

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 09:26

Guerra de bonés Crédito: Reprodução

Uma "guerra de bonés" tomou conta do Congresso Nacional, dividindo parlamentares governistas e da oposição. A disputa começou no sábado (1º), quando ministros licenciados do governo Lula foram até a eleição dos novos presidentes das Casas usando um boné azul temático idealizado pela comunicação do governo federal, que trazia a frase “O Brasil é dos brasileiros”.>

Em resposta, na segunda-feira (3), deputados do PL promoveram uma manifestação contra o governo no plenário da Câmara, durante a abertura do ano legislativo. Os parlamentares, liderados por Sóstenes Cavalcante (RJ), usaram bonés com a frase “Comida barata novamente, Bolsonaro 2026” e gritaram slogans como “nem picanha, nem café”, em protesto contra a alta da inflação e seus efeitos no custo de vida. >

O uso do boné com o slogan governista foi ideia do ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, e visava fazer um contraponto ao boné vermelho de Donald Trump, com o famoso slogan “Make America Great Again”, adotado por aliados de Bolsonaro. Em resposta, Sóstenes Cavalcante ironizou a iniciativa: "“A ideia foi do Sidônio. O Sidônio fez, a gente copia e faz melhor. Daqui para frente vai ser assim”, disse.>

A manifestação ocorre em um momento de desgaste do governo Lula, refletido em uma pesquisa que mostrou que, pela primeira vez, a desaprovação à gestão superou a aprovação, especialmente entre a população de menor renda. A inflação tem sido uma das principais bandeiras da oposição ao governo, que também usou a sessão para provocar Lula com gritos como “Lula, cadê você? O povo está querendo o que comer”.>

Em reação, a base governista respondeu com palavras de ordem, como "Sem anistia", em referência a um projeto de lei sobre a anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, precisou intervir para pedir cordialidade, em nome da ordem e respeito à sessão.>