RODOVIA CEDEU

Enxurrada arrasta veículos e deixa dois mortos durante fortes chuvas em Sergipe

Buscas continuam pelo desaparecido

Duas pessoas morreram e uma está desaparecida após um trecho da Rodovia SE-438 ceder durante fortes chuvas que caíram no município de Capela, no Sergipe, na madrugada deste domingo (12). Na manhã desta segunda, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas por Bruno Andrade, que desapareceu após a enxurrada arrastar o carro da sua família. O veículo foi encontrado com o corpo da esposa dele e da sobrinha do casal.