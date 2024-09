RACISMO ALGORÍTMICO

Erika Hilton pede multa de R$ 50 mi à Meta por relacionar palavra 'negra' com venda de drogas

Deputada entrou com representação no Ministério Público Federal contra empresa que administra Instagram e Threads; big tech afirma que teve um ‘problema técnico’

A deputada Érika Hilton (PSOL) entrou com uma representação no Ministério Público Federal (MPF) nesta quinta-feira, 5, contra a Meta, empresa que administra o Instagram e o Threads, por alertar usuários que buscam a palavra "negra" com um aviso que o termo "pode estar associado com a venda de drogas". Ela pede que a empresa seja condenada a se retratar e a pagar R$ 50 milhões em indenização por danos morais coletivos.