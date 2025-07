DECISÃO

Espólio de Olavo de Carvalho é condenado a indenizar Jean Wyllys por fake news sobre Adélio Bispo

Atualmente, espólio é administrado pela viúva de Olavo

Na decisão, a 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio negou um recurso do espólio contra o valor determinado para a indenização, que ainda terá correção monetária. Segundo o colunista Ancelmo Gois, de O Globo, a viúva de Olavo, Rozane Andrade de Souza, é responsável por administrar o espólio desde a morde do marido, três anos atrás.>

As publicações em questão foram feitas por Olavo em 2020, no Facebook, replicando acusações do bolsonarista Luciano Mergulhador contra Jean. Nas mensagens, era dito que o ex-deputado teria se encontrado com Adélio Bispo antes do atentado contra Bolsonaro, em Juiz de Fora. >