MINAS GERAIS

Motorista de app reclamou de traição antes de surtar e tentar matar passageiro: 'Justiça será feita'

PMs usaram arma de choque contra ele, que foi levado para UPA e morreu

Carol Neves

Publicado em 22 de julho de 2025 às 13:51

Viaturas da PM de Minas Gerais Crédito: Divulgação

O motorista de aplicativo que morreu após um surto psicótico em Sabará (MG), no último domingo (20), desabafou sobre um drama pessoal minutos antes de atacar um passageiro e policiais militares. De acordo com relatos, ele afirmou estar sofrendo com uma traição da esposa e disse que estava impedido de ver o filho pequeno. “Minha esposa me traiu e não quer me deixar ver meu filho de 8 anos. A Justiça será feita. Dou tudo para minha esposa e ela está dando para outro”, disse o motorista durante a corrida, segundo o Estado de Minas.>

A situação se agravou rapidamente: após ameaças de morte, o homem partiu para a agressão física dentro do carro, avançando na direção do motorista. A briga dos dois foi para fora do veículo e a Polícia Militar foi chamada, mas teve dificuldades para imobilizar o homem, precisando usar disparos de arma de choque. >

O motorista, que tinha 34 anos, chegou a ser socorrido para uma UPA, onde acabou morrendo. A causa da morte ainda não foi definida. >

O que aconteceu>

O episódio violento começou por volta das 7h, com o relato da briga corporal entre dois homens no bairro Nações Unidas. A Polícia Militar foi acionada e informada de que uma pessoa dentro de um carro estava gritando por socorro. A PM enviou uma equipe ao local e encontrou o motorista em "evidente surto psicológico", se comportando de maneira agressiva. Ele tentou avançar para cima do soldado que dirigia a viatura, tentando arrancá-lo do veículo. "Me dá sua arma", gritava.>

Outro PM desceu do carro e fez um disparo com arma de choque para tentar conter o motorista. No boletim, segundo a reportagem, a ação é justificada porque o homem tinha "porte físico avantajado" e estava colocando os policiais e transeuntes em risco com seu comportamento.>

O primeiro tiro ficou preso às roupas do motorista e não chegou a perfurar a pele. O segundo acertou, mas ele conseguiu arrancar os fios e não teria recebido a descarga elétrica. O homem continuou tentando agredir o PM. Um terceiro disparo atingiu o motorista e ele recebeu cinco segundos de carga.>

A PM só conseguiu conter o motorista com ajuda do passageiro, que estava ensanguentado no local. Algemado, o motorista foi levado até a UPA de Sabará, onde ele foi atendido mas teve a morte confirmada logo depois. No boletim, os policiais relataram que o motorista tinha falas desconexas e aparentava uso de alguma substância. Além da confusão mental, ele também estava com força fora do normal.>

Passageiro relatou agressão>

O passageiro também foi socorrido com ferimentos na perna esquerda, mãos e no nariz. Ele relatou que pegou a corrida no bairro de Santa Mônica, em Belo Horizonte, e seguia com um amigo para o Itacolomi, em Sabará.>

No meio da corrida, o motorista ficou inquieto e emocionado e começou a contar uma história de que havia sido traído pela esposa e estava impedido de ver o filho criança. A conversa começou a ficar mais errática e em determinada altura ele passou a ameaçar o passageiro. “O que foi, filho da p...? Vou te matar, encher seu rosto de tiro, comer seu coração, arrancar seus olhos”, disse, antes de ir para o banco de trás e dar socos no passageiro.>

Agredido, o passageiro reagiu e os dois ficaram alguns minutos dentro do carro se agredindo. Depois, ele conseguiu sair e a briga continuou. Foi quando a PM chegou.>