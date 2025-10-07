FARRA?

Estatal brasileira banca camarão e viagens para filhos de presidente

Notas fiscais obtidas pela coluna revelam que verba pública bancou despesas de filhos de presidente de estatal brasileira

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:54

Notas fiscais obtidas pela coluna revelam que filhos de Inácio Cavalcante Melo, presidente do Serviço Geológico do Brasil (SGB) – estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia –, hospedaram-se em hotéis de Florianópolis (SC) e Maceió (AL) com despesas custeadas com recursos públicos. Nas viagens, que ocorreram na companhia do pai, foi registrado até consumo de camarão flambado. Melo foi indicado para o comando da empresa pela senadora Eliziane Gama (PSD), com quem era casado na ocasião.