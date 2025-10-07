Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estatal brasileira banca camarão e viagens para filhos de presidente

Notas fiscais obtidas pela coluna revelam que verba pública bancou despesas de filhos de presidente de estatal brasileira

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:54

Camarão
Camarão Crédito: Reprodução

Notas fiscais obtidas pela coluna revelam que filhos de Inácio Cavalcante Melo, presidente do Serviço Geológico do Brasil (SGB) – estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia –, hospedaram-se em hotéis de Florianópolis (SC) e Maceió (AL) com despesas custeadas com recursos públicos. Nas viagens, que ocorreram na companhia do pai, foi registrado até consumo de camarão flambado. Melo foi indicado para o comando da empresa pela senadora Eliziane Gama (PSD), com quem era casado na ocasião.

Em Florianópolis, o documento registra diária de R$ 3.667 em uma suíte executiva do BT Florianópolis Hotéis Ltda., entre 13 e 16 de janeiro de 2025, além de taxa de hospedagem de R$ 91,66. O valor total da conta chegou a R$ 3.758,68.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Mulheres lançam carta por igualdade climática antes da COP30

Mulheres lançam carta por igualdade climática antes da COP30
Imagem - 'Destruída, parece que tomei a cachaça do mundo todo', disse jovem que morreu intoxicada por metanol

'Destruída, parece que tomei a cachaça do mundo todo', disse jovem que morreu intoxicada por metanol
Imagem - Presidente da LBV, José de Paiva Netto morre aos 84 anos

Presidente da LBV, José de Paiva Netto morre aos 84 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela
01

Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
02

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
03

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Imagem - 'Destruída, parece que tomei a cachaça do mundo todo', disse jovem que morreu intoxicada por metanol
04

'Destruída, parece que tomei a cachaça do mundo todo', disse jovem que morreu intoxicada por metanol