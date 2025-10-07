LUTO

Presidente da LBV, José de Paiva Netto morre aos 84 anos

Entre suas principais contribuições está a criação da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico

O escritor, jornalista, radialista, compositor e educador José de Paiva Netto morreu nesta terça-feira (7), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Legião da Boa Vontade (LBV), instituição da qual era presidente. O educador estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, mas a causa da morte não foi divulgada.

Natural do Rio, onde nasceu em 2 de março de 1941, Paiva Netto dedicou mais de meio século à LBV. Sob sua direção, a entidade se consolidou como uma das maiores organizações humanitárias do mundo, desenvolvendo ações de assistência social, educação e comunicação voltadas a comunidades em situação de vulnerabilidade.

As homenagens ao educador serão realizadas nesta quarta-feira (8), em São Paulo, em cerimônia aberta ao público, segundo informou a instituição. O local ainda será definido.

Entre suas principais contribuições está a criação da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, propostas que combinam razão e sentimento na formação de crianças e jovens. Ele defendia que “educar é construir um mundo melhor dentro de cada ser humano”.

Durante sua gestão, a LBV passou a ter status consultivo junto à Organização das Nações Unidas (ONU). Em 1989, o educador fundou em Brasília o Templo da Boa Vontade, monumento ecumênico que se transformou em um dos principais pontos de peregrinação da capital federal e foi eleito uma das Sete Maravilhas de Brasília.

Autor de dezenas de livros traduzidos em mais de 25 idiomas, incluindo versões em braile, Paiva Netto ultrapassou a marca de 10 milhões de exemplares vendidos. Em 2000, idealizou o Fórum Mundial Espírito e Ciência, que promove o diálogo entre espiritualidade e conhecimento científico.

Ao longo da carreira, recebeu diversas condecorações, entre elas a Medalha do Centenário da Academia Brasileira de Letras, a Ordem do Rio Branco, a Ordem do Mérito Aeronáutico (grau de Comendador) e a Medalha do Pacificador, concedida pelo Exército Brasileiro.