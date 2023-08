Estudante de Psicologia é preso suspeito de cometer abusos contra mais de 300 crianças

Um estudante suspeito de abusar sexualmente de mais de 300 crianças e alguns adolescentes foi preso em flagrante nessa quarta-feira, 9, em Foz do Iguaçu, no Paraná.



O suspeito de 26 anos foi capturado pela Polícia Civil do Paraná (PC-PR), com apoio da Polícia Federal (PF). De acordo com a PC-PR, a operação cumpriu um mandado de busca e apreensão e localizou mais de 1.700 arquivos de pornografia infantil, sendo 350 feitos pelo homem enquanto cometia atos de estupro de vulnerável.