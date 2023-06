Ex-assistente de palco Lygia Fazo morre aos 40 anos

A jornalista, modelo e ex-assistente de palco, Lygia Fazo, morreu aos 40 anos, após complicações de uma cirurgia. A notícia foi divulgada no Instagram oficial dela, nessa quarta-feira (31).



As complicações de saúde surgiram após Lygia passar por uma uma cirurgia de aplicação de silicone industrial e PMMA (polimetilmetacrilato, um componente plástico) em seu bumbum. As substâncias, porém, se espalharam pelo corpo dela, desencadeando várias infecções e até um AVC. No ano passado, ela chegou a ficar 100 dias internada.