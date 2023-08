Ex-esposa do 'Mendigato' pretende abrir processo para interná-lo

A jornalista Clarissa Couto, ex-esposa do homem conhecido como 'Mendigato', resolveu entrar na Justiça para pedir uma internação compulsória para Rafael Nunes da Silva, de 41 anos.



Segundo a profissional, o ex-marido estava há seis meses desaparecido, quando foi encontrado no último sábado (19) no Rio de Janeiro, vivendo nas ruas da cidade atrás de drogas.



Clarissa contou, em conversa ao G1, que o ex-modelo não estaria em condições de decidir nada por si, já que o homem sofre de esquizofrenia. Ele chegou a fazer um tratamento controlado, mas abandonou.