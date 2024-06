Ex-namorado de Djidja Cardoso e coach são presos

Morte de Djidja aconteceu no dia 28 de maio e segue sem esclarecimento

A Polícia Civil do Amazonas prendeu o ex-namorado e um coach da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, que morreu em 28 de maio. Além deles, foram presas duas pessoas que trabalhavam para o salão Belle Femme, de propriedade da família Cardoso. Elas não tiveram os nomes divulgados.

Segundo a polícia, Bruno Roberto da Silva Lima, ex-namorado de Djidja, e o coach Hatus Silveira, que se identificava como personal trainer, foram recolhidos por "inconsistências no depoimento". Ambos foram ouvidos no início da semana pela polícia, que conseguiu autorização para fazer quebras de dados telemáticos e identificar suspeitas.

A prisão ocorreu por meio da 2ª fase da Operação Mandrágora, ligada ao inquérito aberto no 1° DIP. A investigação, embora tenha relação com a morte de Djidja, trata da comercialização ilegal de drogas e crimes correlatos. O Estadão não conseguiu contato com a defesa dos detidos.