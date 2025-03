OPERAÇÃO CONTENÇÃO

Ex-PM do Bope, suspeito de treinar integrantes do CV, é preso

Caveira também é investigado por lavagem de dinheiro

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de março de 2025 às 20:59

Ronny Pessanha de Oliveira é conhecido como Caveira Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um ex-policial militar foi preso, nesta segunda-feira (24), por suspeita de atuar no treinamento de integrantes do Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro. Ronny Pessanha de Oliveira, conhecido como Caveira, também é investigado por lavagem de dinheiro, utilizando uma empresa de vigilância patrimonial como fachada para transações financeiras ilícitas. Ele foi preso em casa, na comunidade da Muzema, em Jacarepaguá. >

Rony fazia parte do Batalhão de Operações Policiais Especializadas (Bope) – tropa de elite da corporação, mas foi expulso da corporação em 2023. Em 2024, ele foi preso por suspeita de envolvimento com milícias de atuação no Rio das Pedras. >

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele é apontado como peça-chave na logística e no treinamento armado de criminosos, com atuação direta em aliança com lideranças do Complexo da Penha, onde se concentra a cúpula do Comando Vermelho. >

Além do envolvimento no tráfico, Caveira é acusado de controlar de forma violenta diversos empreendimentos imobiliários nas comunidades citadas, com uso de armamento pesado para expulsar moradores e tomar imóveis que integravam a estrutura criminosa.>

“Na Muzema [Peçanha] passou a expulsar moradores de suas casas e a colocar outras pessoas morando nas residências. Ele é suspeito, inclusive, de ter participado da morte de duas pessoas em condomínios da comunidade”, disse o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi.>