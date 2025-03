ATOS GOLPISTAS

STF suspende julgamento de mulher que pichou "Perdeu, Mané" em estátua

O placar está 2 votos a 0; julgamento não tem data para ser retomado

Um pedido de vista do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta segunda-feira (24) o julgamento de Débora Rodrigues dos Santos, mulher acusada de participar dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e de pichar a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, localizada em frente à sede do Supremo, na Praça dos Três Poderes.>