FLAGRA

Ex-prefeita em SC é indiciada por furtar bolsa em hotel de luxo

Caso aconteceu em Fortaleza e vítima prestou boletim de ocorrência

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 10:19

Ex-prefeita de Catanduvas, no Oeste de Santa Catarina Crédito: Redes sociais

A ex-prefeita de Catanduvas, no Oeste de Santa Catarina, Gisa Aparecida Giacomin, de 62 anos, está sendo investigada e indiciada após ser flagrada furtando uma bolsa em um hotel de luxo em Fortaleza, no Ceará.

Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver Gisa na área do café da manhã do hotel procurando um lugar para sentar. Ao avistar a cadeira onde tinha uma bolsa pendurada, ela senta por uns minutos e, ao levantar, leva a bolsa de luxo consigo.

A vítima, que também estava hospedada no hotel, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), segundo informações do g1. A ex-prefeita não retornou as ligações da reportagem, nem as mensagens de aplicativo.

Gisa, no último dia 12 de setembro, devolveu os pertences da vítima na delegacia, que foram entregues à proprietária, Carolina Monteiro, uma fotografa que estava na cidade para visitar a família. Logo em seguida, a ex-prefeita foi indiciada.

A profissional explicou que mora nos Estados Unidos e estava em Fortaleza com a filha o namorado para visitar a família. No passeio no hotel, ela esqueceu a bolsa na cadeira durante o café da manhã e, ao retornar para buscar, percebeu que não estava mais no lugar. Pediu ajuda em seguida ao segurança para localizar por meio das câmeras de segurança e viu a ex-prefeita furtando.