Saiba quando exames com contraste são indicados e quem deve evitar

Jovem de 22 anos morreu após sofrer reação

Carol Neves

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10:38

Letícia Paul morreu após sofrer reação Crédito: Reprodução

A morte de Leticia Paul, de 22 anos, após sofrer um choque anafilático durante uma tomografia com contraste em Rio do Sul (SC), levantou dúvidas sobre a segurança desse tipo de exame. Embora o caso seja grave, especialistas explicam que as reações adversas são raras e que o uso do contraste continua sendo fundamental para diagnósticos precisos.

O contraste é um composto químico utilizado em exames de imagem, como tomografias e ressonâncias, para destacar áreas específicas do corpo e diferenciar tecidos normais de inflamações ou lesões. Os iodados são aplicados em tomografias, enquanto os compostos de gadolínio são usados nas ressonâncias magnéticas.

De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, entre 2 e 4 pessoas a cada 100 mil aplicações de contrastes iodados apresentam reações anafiláticas. No caso do gadolínio, a incidência é de 1 a cada 10 pacientes em 100 mil aplicações. Segundo o médico radiologista Murilo Eugênio Oliveira, ouvido pelo g1 Goiás, "o método é seguro e existem muitos estudos comprovando a eficácia nos diagnósticos por imagem".

As reações podem ser imediatas, minutos após a aplicação, ou até surgir dias depois. Os sintomas mais comuns são urticária, manchas avermelhadas, inchaços, tosse e falta de ar. Em quadros graves, como o de Leticia, pode ocorrer choque anafilático e risco de morte.

Quem deve ficar atento

O diagnóstico de alergia a contraste é clínico, baseado no histórico do paciente. Pessoas com asma não controlada, urticária crônica ou que já tiveram reações a contrastes ou medicamentos devem receber atenção especial antes do exame. Não existe relação entre alergia a frutos do mar e reações a contrastes, ao contrário do que muitos acreditam.

A imunologista Briana Nicoletti tira dúvidas sobre o tema em seu portal. Segundo ela, o tratamento depende da reação. Quadros leves, como lesões de pele, podem ser controlados com anti-histamínicos. Em situações graves de anafilaxia, a administração de adrenalina é necessária. Pacientes que já tiveram episódios anteriores podem ser submetidos a protocolos de pré-medicação e observação em ambiente hospitalar para reduzir riscos.

O uso de gadolínio em ressonâncias exige cuidados adicionais. O exame não é indicado para pacientes com disfunção renal grave, lesão renal aguda ou em casos de transplante hepático. Gestantes também devem evitar o contraste, já que não há comprovação de segurança para o feto. Em lactantes, recomenda-se suspender o aleitamento por 24 horas após a aplicação.