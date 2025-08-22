Jovem de 22 anos morre após sofrer reação durante exame com contraste

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:19
Uma tomografia de rotina terminou em tragédia no Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul (SC). Leticia Paul, de 22 anos, sofreu um choque anafilático após a aplicação de contraste durante o exame e morreu menos de 24 horas depois, na quarta-feira (20). A causa da morte foi confirmada pela família.
A jovem chegou a ser entubada logo após a reação alérgica, mas não resistiu. A tia dela, Sandra Paul, disse ao portal G1 que Leticia fazia acompanhamento médico por histórico de pedras nos rins e já havia passado por exames semelhantes.
Formada em direito e estudante de pós-graduação em Direito e Negócios Imobiliários, Leticia foi velada na quinta-feira (21) na Casa Mortuária Jardim Primavera, em Rio do Sul, e depois levada para cremação em Balneário Camboriú, no Crematório Vaticano.
Em nota oficial, o hospital lamentou o ocorrido. "Lamenta a perda e se solidariza com a família", informou, acrescentando: "Aproveitamos para reafirmar nosso compromisso com a ética, a transparência e a segurança assistencial, destacando que todos os procedimentos são conduzidos em conformidade com os protocolos clínicos recomendados".
O uso de contraste é comum em exames como ressonância, tomografia e radiografia, sempre mediante indicação médica. O método é considerado seguro e amplamente estudado. Embora reações adversas sejam possíveis, casos graves como o de Leticia são classificados como raros.