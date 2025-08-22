SANTA CATARINA

Jovem de 22 anos morre após sofrer reação durante exame com contraste

Leticia Paul sofreu choque anafilático enquanto fazia tomografia

Carol Neves

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:19

Letícia Paul Crédito: Reprodução

Uma tomografia de rotina terminou em tragédia no Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul (SC). Leticia Paul, de 22 anos, sofreu um choque anafilático após a aplicação de contraste durante o exame e morreu menos de 24 horas depois, na quarta-feira (20). A causa da morte foi confirmada pela família.

A jovem chegou a ser entubada logo após a reação alérgica, mas não resistiu. A tia dela, Sandra Paul, disse ao portal G1 que Leticia fazia acompanhamento médico por histórico de pedras nos rins e já havia passado por exames semelhantes.

Formada em direito e estudante de pós-graduação em Direito e Negócios Imobiliários, Leticia foi velada na quinta-feira (21) na Casa Mortuária Jardim Primavera, em Rio do Sul, e depois levada para cremação em Balneário Camboriú, no Crematório Vaticano.

Em nota oficial, o hospital lamentou o ocorrido. "Lamenta a perda e se solidariza com a família", informou, acrescentando: "Aproveitamos para reafirmar nosso compromisso com a ética, a transparência e a segurança assistencial, destacando que todos os procedimentos são conduzidos em conformidade com os protocolos clínicos recomendados".