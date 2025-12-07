'Exatamente tudo que Bolsonaro representa', afirma Eduardo sobre pré-candidatura de Flávio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 08:54
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) defendeu, neste sábado (6) a escolha do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelo irmão Flávio para disputar a presidência em 2026. O parlamentar, que está auto-exilado nos Estados Unidos, disse que a manobra é um “xeque-mate” contra quem apoiava nomes mais alinhados com a centro-direita e fora do clã familiar.
A decisão por Flávio desagradou nomes aliados ao bolsonarismo, que torciam por uma escolha mais pragmática como a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Bolsonaro e seus filhos
Para Eduardo, que já havia se colocado como postulante à vaga deixada pelo pai e é um forte opositor à candidaturas da direita fora da família Bolsonaro, disse que a decisão é “um baita de um recado” aos “eventuais candidatos do sistema” e “pessoas que pouco se importam com censura, com anistia, com prisão política”.