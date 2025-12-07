ELEIÇÕES 2026

'Exatamente tudo que Bolsonaro representa', afirma Eduardo sobre pré-candidatura de Flávio

Deputado federal defende escolha do pai para a disputa presidencial do ano que vem e rebate críticas do centrão

Metrópoles

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 08:54

Eduardo Bolsonaro e o pai Crédito: Rafaela Felicciano/Metrópoles

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) defendeu, neste sábado (6) a escolha do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelo irmão Flávio para disputar a presidência em 2026. O parlamentar, que está auto-exilado nos Estados Unidos, disse que a manobra é um “xeque-mate” contra quem apoiava nomes mais alinhados com a centro-direita e fora do clã familiar.

A decisão por Flávio desagradou nomes aliados ao bolsonarismo, que torciam por uma escolha mais pragmática como a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

