'Exatamente tudo que Bolsonaro representa', afirma Eduardo sobre pré-candidatura de Flávio

Deputado federal defende escolha do pai para a disputa presidencial do ano que vem e rebate críticas do centrão

  Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 08:54

Eduardo Bolsonaro e o pai
Eduardo Bolsonaro e o pai Crédito: Rafaela Felicciano/Metrópoles

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) defendeu, neste sábado (6) a escolha do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelo irmão Flávio para disputar a presidência em 2026. O parlamentar, que está auto-exilado nos Estados Unidos, disse que a manobra é um “xeque-mate” contra quem apoiava nomes mais alinhados com a centro-direita e fora do clã familiar.

A decisão por Flávio desagradou nomes aliados ao bolsonarismo, que torciam por uma escolha mais pragmática como a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Para Eduardo, que já havia se colocado como postulante à vaga deixada pelo pai e é um forte opositor à candidaturas da direita fora da família Bolsonaro, disse que a decisão é “um baita de um recado” aos “eventuais candidatos do sistema” e “pessoas que pouco se importam com censura, com anistia, com prisão política”.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

Tags:

Eduardo Bolsonaro Eleição Flávio Bolsonaro

