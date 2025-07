DF

'Existe uma explicação', diz professora presa pela terceira vez por furtar cartões

"Tá tudo certo. Existe uma explicação… um assédio moral que eu sofri”, diz ela em vídeo

No dia 23 de junho, Thallyta já havia sido presa após fotografar cartões de colegas na Escola Classe 308, na Asa Sul. Com os dados em mãos, ela fez várias compras, causando um prejuízo de mais de R$ 8 mil às vítimas. Depois de sair da delegacia onde foi presa pela segunda vez, ela gravou um vídeo e postou no status do WhatsApp.>