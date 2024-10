DIABETES E PERDA DE PESO

Falta de Ozempic em farmácias leva pacientes a utilizar outro remédio

Novo Nordisk confirma ‘indisponibilidade intermitente’ do medicamento e reforça que não recomenda a substituição

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 22:45

Ozempic Crédito: Shutterstock

Farmácias e drogarias têm relatado a falta do medicamento Ozempic e, para não interromperem o tratamento, pacientes estão adquirindo outro remédio, o Wegovy, mas a troca não é recomendada sem orientação médica.

Endocrinologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Paulo Rosenbaum conta que tem recebido reclamações dos pacientes sobre o desabastecimento nas farmácias e explica que tanto o Ozempic quanto o Wegovy contêm a semaglutida como princípio ativo. "As diferenças entre os dois medicamentos são a indicação clínica e a dose."

No caso do Ozempic, as versões disponíveis no Brasil são: 0,25 mg, 0,5 mg e 1 mg. "A indicação principal é para o tratamento de diabetes. Como efeito secundário, ele pode ajudar a perder peso, mas a indicação é para o tratamento do diabetes", enfatiza.

Rosenbaum diz que, enquanto outros medicamentos não chegavam ao país, o Ozempic foi a alternativa adotada por alguns médicos para tratar a obesidade e a "fama" do remédio fez com que ele começasse a ser comprado sem receita - o que não é recomendado.

O Wegovy, por sua vez, é indicado diretamente para pessoas com obesidade. Ele é vendido com as mesmas concentrações do Ozempic - 0,25 mg, 0,5 mg e 1 mg - e mais duas opções, 1,7 mg e 2,4 mg, que devem ser definidas com orientação médica.

"Quem usa esses medicamentos precisa ser acompanhado por médicos, nutricionistas, realizar exames frequentemente, checar exames de sangue, absorção de vitaminas, entre outros", orienta

Conforme Rosenbaum, em tese, não há problemas em trocar um pelo outro, desde que seja aplicada exatamente a mesma dose. Ainda assim, a substituição requer acompanhamento porque, além de provocarem perda de peso, esses medicamentos podem causar perda de massa muscular e outros efeitos colaterais.

Outro fator, ressalta o endocrinologista, é o fato de Ozempic ser indicado para diabetes e qualquer alteração não prevista poder alterar o nível de açúcar no sangue do paciente.

Indisponibilidade de Ozempic

A farmacêutica Novo Nordisk, que comercializa os dois produtos, emitiu uma nota nesta sexta-feira, 4, informando que "não recomenda que pacientes com diabetes tipo 2, na ausência de obesidade, substituam o tratamento com Ozempic por Wegovy".

"Embora os medicamentos possuam o mesmo ingrediente ativo (semaglutida), foram desenvolvidos para tratar condições diferentes e possuem dosagens, dispositivos de aplicação e aprovações distintas. Cada medicamento foi estudado para atender necessidades específicas de cada comorbidade, garantindo um controle adequado da titulação e segurança do paciente".

Segundo a empresa, a distribuição de Wegovy está ocorrendo normalmente, mas de fato há uma "indisponibilidade intermitente" de Ozempic nas farmácias devido à demanda superior ao esperado.