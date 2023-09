Família é assassinada após mortes de dois PMs em tiroteio em Pernambuco

Mortes aconteceram no bairro de Tabatinga, em Camaragibe. Crédito: Reprodução

Cinco pessoas de uma mesma família foram mortas - o suspeito do crime, a mãe e três irmãos dele - algumas horas após dois policiais militares terem sido assassinados durantem tiroteio em Camaragibe, no Grande Recife. O corpo de uma sexta vítima, uma mulher não identificada, também foi encontrado.



Tudo começou quando os PMs foram acionados sobre tiros vindos da laje de uma casa no Córrego do Jacaré. Ao chegarem lá, iniciou-se uma troca de tiros com um dos homens, identificado como Alex Samurai, que baleou dois policiais militares na cabeça.

Eles eram o cabo Rodolfo José da Silva, 38 anos, e o soldado Eduardo Roque Barbosa de Santana, de 33 anos. Ambos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Outras duas pessoas que não tinham envolvimento na ação foram atingidas no conflito - um adolescente de 14 anos e a prima dele, uma jovem de 19 anos grávida de sete meses que estava dentro de casa quando foi baleada na cabeça.

Ambos estão internados no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. O adolescente está estável, mas a jovem está em estado grave. O HR afirmou que a família não permitiu a divulgação da atualização do estado de saúde deles.

Familiares assassinados

Após o suspeito matar os dois PMs, cinco familiares dele apareceram mortos até esta manhã: a mãe, esposa, uma irmã e dois irmãos.

Por volta da 1h30 da madrugada, a PMPE e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) foram novamente acionadas para Tabatinga, no mesmo local onde ocorreu a primeira troca de tiros. Ao chegarem lá, encontraram dois irmãos do suspeito mortos - Ágata Ayane da Silva e Amerson Juliano da Silva. Outro irmão ficou ferido e chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Ágata chegou a iniciar uma live mostrando o momento em que homens encapuzados se aproximam dela, antes de ser assassinada.

Na manhã desta sexta-feira (15), os corpos da mãe e da esposa dele de Alex foram encontrados em uma área de canavial na Estrada de Mussurepe, ligação entre a cidade de Camaragibe e a de Paudalho.

Suspeito foi morto pela manhã

Horas depois, houve uma outra troca de tiros entre o suspeito e a Polícia Militar em Tabatinga. Nessa ação, Alex foi assassinado e baleou outros três PMs - um no colete, outro no braço e o outro no pescoço. Nenhum dos policiais corre risco de vida.

As informações são de que ele estava escondido em uma área de mata no bairro de Tabatinga, enquanto a PMPE fazia diligências para encontrá-lo, inclusive com o uso de helicópteros.

Ao ser cercado, ele teria corrido e tentado se esconder em uma residência. Nessa hora, segundo a polícia, ele teria atirado contra os militares, que foram machucados e revidaram. O suspeito foi atingido por tiros na cabeça e chegou a ser socorrido por viaturas da PM, mas não resistiu aos ferimentos.

Os mortos em ação policial em Camaragibe:





Cabo Rodolfo José da Silva, 38 anos

Soldado Eduardo Roque Barbosa de Santana, 33 anos

Irmã do suspeito, Ágata Ayane da Silva

Irmão do suspeito, Amerson Juliano da Silva

Mãe do suspeito (nome não informado)

Esposa do suspeito (nome não informado)

Alex Samurai, suspeito de matar os PMs

Irmão do suspeito (nome não informado)

Feridos em ação policial em Camaragibe:

Jovem de 19 anos sem envolvimento com o caso (nome não informado)

Adolescente de 14 anos sem envolvimento com o caso (nome não informado)

Policial militar 1 (nome não informado)

Policial militar 2 (nome não informado)

Policial militar 3 (nome não informado)

Polícia investiga caso

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (15), a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) informou que Alex Samurai era um atirador esportivo, tinha arma registrada, carteira de trabalho assinada e não possuía antecedentes criminais.

"A arma que foi apreendida era registrada como de atirador esportivo", disse o secretário Alessandro Carvalho durante coletiva da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), realizada na tarde desta sexta-feira (15).

O chefe da pasta confirmou que há uma relação entre as ocorrências. "Existe uma correlação e vamos investigar. seja qual for, qualquer hipótese será checada, confirmada ou descartada", pontuou ele, que assumiu a SDS no último dia 1º de setembro, dias após a então secretária Carla Patrícia ser exonerada.

"Queremos o resultado final, que se determine quem foram os autores, quem estava em cima da laje e que foram coautoras do homicídio e quem foram autores do homicídio contra os familiares do criminoso que matou os policiais. Essa resposta a polícia tem que dar no final", disse.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) também se pronunciou, solidarizando-se com os familiares pela perda das vidas e afirmou que a polícia está investigando o caso. "Infelizmente, oito vidas foram ceifadas. A polícia esta investigando cada uma delas", alegou.

Nós, do Governo de Pernambuco, estamos atentos e tomando todas as providências necessária", disse Raquel.

Sindicato repudia violência

Por nota, o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol-PE) repudiou o que chamou de "dia trágico com três policiais mortos em Pernambuco". Além dos dois policiais mortos em Camaragibe, a nota cita o assassinato do policial militar do Rio Grande do Norte, vítima de um assalto nas imediações do Atacadão, em Igarassu, Grande Recife.

"Mais uma vez, é com indignação que observamos a crescente violência que assola a todos em Pernambuco. Este triste episódio reforça a urgência de ações efetivas para conter a onda de criminalidade que assombra a população", afirmou.