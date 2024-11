SÃO PAULO

Famoso nas redes sociais, coach em investimentos é preso com suspeita de desviar R$ 260 milhões

Rodrigo Reis é dono da RR Consultoria em Investimentos

O empresário e coach em investimentos Rodrigo Reis, que coleciona mais de 80 mil seguidores somente no Instagram, foi preso nesta quinta-feira (7), durante operação da Polícia Federal em Cajamar, na Grande São Paulo. Rodrigo é suspeito de desviar aproximadamente R$ 260 milhões de 10 mil pessoas que investiam em criptomoedas. As informações são do g1 São Paulo.