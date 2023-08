Faustão passa por transplante de coração

O apresentador Fausto Silva foi submetido a um transplante cardíaco neste domingo (27) no Hospital Albert Einstein. De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, a cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30.



"O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", diz o boletim.



O apresentador está internado desde 5 de agosto em São Paulo com um quadro de insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é quando o coração não bombeia sangue o suficiente, podendo levar ao acúmulo de fluídos em diversas partes do corpo.