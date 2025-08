É GRAVE?

Febre em crianças: saiba quando os pais devem se preocupar e procurar atendimento médico

Valor da temperatura não define, por si só, a gravidade da doença



Perla Ribeiro

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 09:07

Quem tem criança em casa já está acostumado: volta e meia a temperatura do corpo dos pequenos se eleva e o termômetro confirma a suspeita, é mais um quadro de febre. Essa não é uma situação isolada, a febre responde por cerca de 20% a 30% das queixas em consultórios de pediatras, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Embora não seja uma doença, é sinal de que algo não vai bem. A questão é saber: quando os pais devem se preocupar e procurar atendimento médico? >

O aumento da temperatura é uma reação natural do organismo para combater agressores, como vírus ou bactérias. A febre costuma vir acompanhada de outros sinais, como extremidades frias, sensação de frio e taquicardia ou respiração rápida. E assusta pais e responsáveis pelo medo de doenças graves ou convulsões — temor conhecido entre médicos como “febrefobia”. >

Especialistas alertam que é importante saber que existe uma variação natural da temperatura corporal ao longo do dia em função do próprio ritmo circadiano, atingindo maiores valores no fim de tarde. Em adultos, a variação pode chegar a 0,5 °C e, nos lactentes, até 1 °C. No Brasil, a SBP considerava até recentemente que febre era quando o termômetro ultrapassava 37,8°C. Contudo, no documento Abordagem da Febre Aguda em Pediatria e Reflexões sobre a febre nas arboviroses, divulgado em maio, a entidade passou a reconhecer essa marca como 37,5°C quando medida pela axila. >

“É uma referência para definir febre em estudos clínicos, não para receitar medicamentos”, pontua o pediatra Tadeu Fernando Fernandes, presidente do Departamento de Pediatria Ambulatorial da SBP e um dos autores do documento. A medida vai ao encontro da prática internacional, já que entidades como a Academia Americana de Pediatria também adotam 37,5°C como referência. “Esse valor evita uma falsa sensação de segurança e está alinhado com os parâmetros de outros países”, avalia o pediatra Claudio Schvartsman, do Einstein Hospital Israelita.>

Febre: e agora?>

Diante da elevação da temperatura, é essencial manter boa hidratação e monitorar de perto a evolução da criança e outros sintomas associados. A febre dever ser avaliada dentro do contexto geral do quadro clínico, pois é isso que sinaliza a gravidade ou não da doença, e não a temperatura em si. Não existe um “número mágico” a partir do qual se deve medicar. “O que importa é o estado geral da criança”, frisa Fernandes. >

Ao constatar 37,5 °C, observe como o pequeno está: se estiver animado, brincando e comendo, a medicação pode não ser necessária; mas se houver choro, irritabilidade, redução do apetite ou se deixar de fazer xixi, é sinal de alerta e requer avaliação médica. Muitos também associam o valor do termômetro ao risco de convulsões. Em geral, porém, elas ocorrem em crianças com predisposição a esses quadros — o que pode acontecer até mesmo com febre baixa.>

No Brasil, os remédios mais usados como antitérmicos são o paracetamol, a dipirona e o ibuprofeno. Mas eles sempre devem ser aplicados respeitando as dosagens e intervalos indicados pelo médico, conforme o peso e a faixa etária. E, embora seja uma prática comum, não se recomenda alternar ou associar diferentes tipos de medicação, devido ao risco de superdosagem e do uso indiscriminado.>