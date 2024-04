SAÚDE

Febre oropouche: entenda a doença, que tem sintomas similares aos da dengue

As medidas de prevenção contra a febre Oropouche envolve evitar a picada de mosquitos infectado

O Amazonas registrou mais da metade do número de casos de febre oropouche na primeira quinzena de janeiro deste ano, em comparação com todo o ano passado – foram 223 casos da doença nas primeiras duas semanas de 2024, contra 424 registros totalizados de janeiro a dezembro de 2023. Devido ao aumento expressivo de registros, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) do estado emitiu um alerta epidemiológico.