INVESTIGAÇÃO

Figurinista é encontrado morto por vizinhos dentro de apartamento

Corpo de Eduardo Francisco Sales estava sobre sofá-cama

Na tarde de domingo (6), o figurinista Eduardo Francisco Sales, de 41 anos, foi encontrado morto em seu apartamento no Jardim Aeroporto, em São Paulo (SP). A descoberta ocorreu após vizinhos perceberem um forte odor vindo do imóvel e acionarem as autoridades. >